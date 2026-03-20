«Отдайте Матвею». Кварацхелия попросил вручить Сафонову награду MVP матча с «Челси»
Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия попросил отдать вратарю Матвею Сафонову приз лучшего игрока ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:3).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Отдайте Матвею», — зафиксировал слова грузинского футболиста Canal+.

Сафонов совершил девять сейвов во встрече с лондонским клубом. Также после выноса российского голкипера и ошибки защитника «Челси» Мамаду Сарра Кварацхелия открыл счёт на шестой минуте.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Сафонов — единственный россиянин, который сыграет в 1/4 финала еврокубков сезона-2025/2026

Как Сафонов стал героем ФИФА:

