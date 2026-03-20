«Отдайте Матвею». Кварацхелия попросил вручить Сафонову награду MVP матча с «Челси»

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия попросил отдать вратарю Матвею Сафонову приз лучшего игрока ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:3).

«Отдайте Матвею», — зафиксировал слова грузинского футболиста Canal+.

Сафонов совершил девять сейвов во встрече с лондонским клубом. Также после выноса российского голкипера и ошибки защитника «Челси» Мамаду Сарра Кварацхелия открыл счёт на шестой минуте.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Как Сафонов стал героем ФИФА: