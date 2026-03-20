Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Гуманно». Корнеев — о дисквалификации Талалаева

Бывший тренер сборной России и экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча за инцидент, случившийся во встрече 21-го тура РПЛ, в которой калининградская команда обыграла ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Гуманно, потому что не было рукоприкладства никакого. Мы знаем, Талалаева эмоции переполняют, а тут такой матч, и в целом немножко сорвало всех.

Но про Кармо вообще никто ничего не говорит, всё замялось. Чуть-чуть толкать можно? Это спровоцировало всё, потому что, когда толкают тренера, любая команда полетит в эту зону», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В добавленное время матча Талалаев выбил мяч на трибуну, помешав быстрому возобновлению игры со стороны ЦСКА. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо, в результате чего произошла массовая потасовка, по результатам которой были удалены оба главных тренера.

Ранее Талалаев отбыл трёхматчевую дисквалификацию после удаления во встрече 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Материалы по теме
«Талалаев получит по максимуму». Гришин — об удалении тренера в матче «Балтики» с ЦСКА
