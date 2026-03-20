Daily Mail раскрыл, сколько «Интер» может заплатить за трансфер Викарио из «Тоттенхэма»

«Интер» близок к подписанию вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио грядущим летом. Миланский клуб видит в в голкипере лондонской команды альтернативу для 37-летнего Яна Зоммера. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио встретился с агентом Викарио перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:2) в среду, 18 марта. В итальянском гранде уверены, что сделка может быть заключена за сумму около £ 17 млн (€ 19,5 млн).

В нынешнем сезоне Викарио принял участие в 42 матчах во всех турнирах, 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Материалы по теме Вратарь «Тоттенхэма» Викарио может перейти в «Интер»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: