Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» рассматривает Почеттино, Ираолу и Терзича на пост главного тренера команды

Комментарии

Руководство «Атлетика» из Бильбао рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича, Андони Ираолы из «Борнмута» и Маурисио Почеттино из сборной США на пост нового главного тренера команды. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее баскский клуб объявил об уходе нынешнего наставника команды Эрнесто Вальверде в конце текущего сезона. Испанец возглавляет «Атлетик» с 2022 года и успел привести красно-белых к победе в национальном кубке в позапрошлом сезоне.

На данный момент «Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков. Команда отстаёт от зоны еврокубков на шесть очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android