«Атлетик» рассматривает Почеттино, Ираолу и Терзича на пост главного тренера команды

Руководство «Атлетика» из Бильбао рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича, Андони Ираолы из «Борнмута» и Маурисио Почеттино из сборной США на пост нового главного тренера команды. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее баскский клуб объявил об уходе нынешнего наставника команды Эрнесто Вальверде в конце текущего сезона. Испанец возглавляет «Атлетик» с 2022 года и успел привести красно-белых к победе в национальном кубке в позапрошлом сезоне.

На данный момент «Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков. Команда отстаёт от зоны еврокубков на шесть очков.