«Ты переходишь или нет?» Паулиньо рассказал о влиянии Месси на его трансфер в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Паулиньо вспомнил, как экс-нападающий сине-гранатовых Лионель Месси поинтересовался насчёт его перехода в каталонский клуб во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины в 2017 году.

Паулиньо рассказал на подкасте Charla, что Месси подошёл к нему в середине встречи и спросил: «Так ты переходишь в «Барсу» или нет?»

Бразилец подчеркнул, что подумал, что это шутка и желание аргентинца отвлечь его во время матча. Однако после игры Паулиньо связался с агентом с целью уточнить, ведутся ли какие-либо переговоры. Месяц спустя полузащитник перешёл в «Барселону».

Футболист был игроком сине-гранатовых с 2017 по 2019 год. За этот период полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

