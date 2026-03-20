Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Ты переходишь или нет?» Паулиньо рассказал о влиянии Месси на его трансфер в «Барселону»

«Ты переходишь или нет?» Паулиньо рассказал о влиянии Месси на его трансфер в «Барселону»
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Паулиньо вспомнил, как экс-нападающий сине-гранатовых Лионель Месси поинтересовался насчёт его перехода в каталонский клуб во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины в 2017 году.

Товарищеские матчи (сборные) . Товарищеские матчи 1
09 июня 2017, пятница. 13:05 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Меркадо – 45'    

Паулиньо рассказал на подкасте Charla, что Месси подошёл к нему в середине встречи и спросил: «Так ты переходишь в «Барсу» или нет?»

Бразилец подчеркнул, что подумал, что это шутка и желание аргентинца отвлечь его во время матча. Однако после игры Паулиньо связался с агентом с целью уточнить, ведутся ли какие-либо переговоры. Месяц спустя полузащитник перешёл в «Барселону».

Футболист был игроком сине-гранатовых с 2017 по 2019 год. За этот период полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

