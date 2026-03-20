Тренер «Милана» Аллегри ответил на вопрос о будущем Модрича в клубе

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, останется ли в команде 40-летний полузащитник Лука Модрич.

«С самого первого дня он демонстрировал свои технические, человеческие и профессиональные качества, передавая их всем окружающим. Видно, как он играет с невероятной страстью и любовью к своему делу, наполняет команду энергией и позитивом. Его будущее? Это зависит от него самого — клуб поговорит с ним. Ему предстоит сыграть на чемпионате мира, так что давайте просто позволим ему насладиться этим», – приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

В нынешнем сезоне Модрич провёл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «россонери» истекает летом 2026 года.