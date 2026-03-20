Корнаухов прокомментировал ситуацию в ЦСКА после серии поражений в официальных матчах

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал ситуацию в армейском клубе после серии поражений в официальных встречах.

«Встряску ЦСКА себе задал сам. Не только игрой с «Балтикой» и инцидентом в этом матче, но и следующей встречей в Краснодаре. Я видел тренировку ЦСКА, они действительно готовятся. Все настроены переломить эту ситуацию, потому что другого выхода просто не существует», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА проиграл четыре встречи подряд в чемпионате России, а также уступил в двухматчевом противостоянии «Краснодару» в кубке страны.

После 21 игры РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

