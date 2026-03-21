Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Давид Райя назвал Тибо Куртуа лучшим вратарём мира

Давид Райя назвал Тибо Куртуа лучшим вратарём мира
Вратарь «Арсенала» Давид Райя отметил, что считает Тибо Куртуа из мадридского «Реала» лучшим голкипером мира на текущий момент.

«Лучший вратарь в мире прямо сейчас? Думаю, их два, но я бы назвал Тибо Куртуа. Второй — Джанлуиджи Доннарумма.

Куртуа всегда показывает отличную игру в «Реале», как например, на днях в матче с «Манчестер Сити». Он очень надёжен», — сказал Райя для Sky Sports.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 41 встрече во всех турнирах, 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

