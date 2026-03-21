Давид Райя назвал Тибо Куртуа лучшим вратарём мира

Вратарь «Арсенала» Давид Райя отметил, что считает Тибо Куртуа из мадридского «Реала» лучшим голкипером мира на текущий момент.

«Лучший вратарь в мире прямо сейчас? Думаю, их два, но я бы назвал Тибо Куртуа. Второй — Джанлуиджи Доннарумма.

Куртуа всегда показывает отличную игру в «Реале», как например, на днях в матче с «Манчестер Сити». Он очень надёжен», — сказал Райя для Sky Sports.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 41 встрече во всех турнирах, 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

