Аллегри высказался об игре Леау за «Милан» после конфликта в матче с «Лацио»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об игре нападающего Рафаэла Леау. Ранее между наставником и футболистом произошёл конфликт во время матча 29-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (0:1).

«Леау и Пулишич провели сезон, омрачённый травмами и другими проблемами со здоровьем. Осталось два месяца – решающих – в течение которых важно будет показать себя с лучшей стороны. Думаю, Крис [Пулишич] хорошо сыграл в Риме с физической точки зрения, хотя ему и не хватало технической точности, которую он восстановит. Рафа [Леау] забил девять голов и может достичь двузначного числа; он может играть на позиции центрального нападающего и совершает рывки за спину защитникам, что мы также видели в матчах с «Кремонезе», «Интером» и на «Олимпико». Не будем забывать и о таких игроках, как Нкунку, Фюллькруг и Хименес: у нас пять очень хороших нападающих, поэтому всем нужно оставаться в форме и работать вместе», – приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

Напомним, во время замены на 66-й минуте во встрече с «Лацио» Леау не сдержал эмоции и оттолкнул Аллегри, уходя с поля.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.