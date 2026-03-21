Аллегри высказался об игре Леау за «Милан» после конфликта в матче с «Лацио»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об игре нападающего Рафаэла Леау. Ранее между наставником и футболистом произошёл конфликт во время матча 29-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (0:1).

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Милан
1:0 Исаксен – 26'    

«Леау и Пулишич провели сезон, омрачённый травмами и другими проблемами со здоровьем. Осталось два месяца – решающих – в течение которых важно будет показать себя с лучшей стороны. Думаю, Крис [Пулишич] хорошо сыграл в Риме с физической точки зрения, хотя ему и не хватало технической точности, которую он восстановит. Рафа [Леау] забил девять голов и может достичь двузначного числа; он может играть на позиции центрального нападающего и совершает рывки за спину защитникам, что мы также видели в матчах с «Кремонезе», «Интером» и на «Олимпико». Не будем забывать и о таких игроках, как Нкунку, Фюллькруг и Хименес: у нас пять очень хороших нападающих, поэтому всем нужно оставаться в форме и работать вместе», – приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

Напомним, во время замены на 66-й минуте во встрече с «Лацио» Леау не сдержал эмоции и оттолкнул Аллегри, уходя с поля.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
10 самых молодых игроков в истории Лиги чемпионов. Всем в списке нет 18 лет!
10 самых молодых игроков в истории Лиги чемпионов. Всем в списке нет 18 лет!
