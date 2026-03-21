Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Титул у них в руках». Аллегри — о положении «Интера» в чемпионской гонке

Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри перед матчем с «Торино» в 30-м туре Серии А высказался о чемпионской гонке в чемпионате Италии, отметив преимущество «Интера».

Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Поражение от «Лацио» (0:1) оставляет нас на восемь очков позади «Интера», титул у них в руках. Что касается нас, мы сами управляем своей судьбой в плане квалификации в Лигу чемпионов, поэтому нам нужно оставаться сосредоточенными, чтобы достичь нашей цели, игра за игрой. Нужно смотреть вперёд, а не назад; баланс – ключ к успеху. Пока вы не достигнете своей цели, вы должны оставаться сосредоточенными: 60 очков недостаточно, поэтому нам нужно немного поднажать.

В матче с «Лацио» мы дорого заплатили за свою неточность. Во встрече с «Торино» нам нужно сыграть компактно и организованно, чтобы победить. Не должно быть никаких последствий от нашей последней игры. У нас также были благоприятные ситуации, и в течение недели мы работали над исправлением своих ошибок. Нам нужно спокойно вернуться к организованной игре – в этом наша сила», – приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

На данный момент «Милан» с 60 очками занимает третье место в таблице Серии А. «Интер», в активе которого 68 очков, возглавляет таблицу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android