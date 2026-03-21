«РБ Лейпциг» со счётом 5:0 разгромил «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Лейпциг». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник Браян Груда. Через четыре минуты полузащитник Кристоф Баумгартнер укрепил преимущество «РБ Лейпциг». На 30-й минуте Баумгартнер оформил дубль. В конце первого тайма Браян Груда забил четвёртый гол хозяев. На 78-й минуте голом отметился защитник Бенджамин Хенрихс.

После 27 матчей Бундеслиги «быки» набрали 50 очков и занимают третье место. «Хоффенхайм» заработал 50 очков, но располагается на пятой строчке.

