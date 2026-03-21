Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Хоффенхайм, результат матча 20 марта 2026, счет 5:0, 27-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» со счётом 5:0 разгромил «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Лейпциг». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Бундеслига . 27-й тур
20 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
5 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Груда – 17'     2:0 Баумгартнер – 21'     3:0 Баумгартнер – 30'     4:0 Груда – 44'     5:0 Хенрихс – 78'    

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник Браян Груда. Через четыре минуты полузащитник Кристоф Баумгартнер укрепил преимущество «РБ Лейпциг». На 30-й минуте Баумгартнер оформил дубль. В конце первого тайма Браян Груда забил четвёртый гол хозяев. На 78-й минуте голом отметился защитник Бенджамин Хенрихс.

После 27 матчей Бундеслиги «быки» набрали 50 очков и занимают третье место. «Хоффенхайм» заработал 50 очков, но располагается на пятой строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android