«Ланс» разгромил «Анже» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Ланс» и «Анже». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция). Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Ланса» Флорьян Товен на 13-й минуте. На 25-й минуте форвард Одсонн Эдуар удвоил преимущество хозяев. На 39-й минуте полузащитник Мамаду Сангаре забил третий мяч в ворота «Анже», а в начале второго тайма Одсонн Эдуар оформил дубль. На 62-й минуте Ланруа Машин сократил отставание гостей в счёте, но через 10 минут защитник Матьё Юдоль забил пятый мяч в ворота «Анже». В оставшееся время матча счёт не изменился — 5:1.

После 27 встреч французского чемпионата «Ланс» набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «ПСЖ» на два очка. У парижского клуба две игры в запасе. «Анже» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 32 очка.

В следующем туре «Анже» в домашнем матче сыграет с «Лионом» 5 апреля, а «Ланс» на день раньше на выезде встретится с «Лиллем».