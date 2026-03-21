Ланс — Анже, результат матча 20 марта 2026, счёт 5:1, 27-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ланс» разгромил «Анже» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1
Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Ланс» и «Анже». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция). Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
20 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
5 : 1
Анже
Анже
1:0 Товен – 13'     2:0 Эдуар – 25'     3:0 Сангаре – 39'     4:0 Эдуар – 48'     4:1 Машин – 62'     5:1 Юдоль – 72'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Ланса» Флорьян Товен на 13-й минуте. На 25-й минуте форвард Одсонн Эдуар удвоил преимущество хозяев. На 39-й минуте полузащитник Мамаду Сангаре забил третий мяч в ворота «Анже», а в начале второго тайма Одсонн Эдуар оформил дубль. На 62-й минуте Ланруа Машин сократил отставание гостей в счёте, но через 10 минут защитник Матьё Юдоль забил пятый мяч в ворота «Анже». В оставшееся время матча счёт не изменился — 5:1.

После 27 встреч французского чемпионата «Ланс» набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «ПСЖ» на два очка. У парижского клуба две игры в запасе. «Анже» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 32 очка.

В следующем туре «Анже» в домашнем матче сыграет с «Лионом» 5 апреля, а «Ланс» на день раньше на выезде встретится с «Лиллем».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Я бы поступил так же». Энрике — о Шевалье в сборной и перспективах вратаря в «ПСЖ»
