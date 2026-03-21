«Интер» может купить Лунина из «Реала», он будет стоить дешевле Карнезекки — GdS

«Интер» находится в поисках нового вратаря и интересуется голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, потенциальный переход украинского футболиста обойдётся миланскому клубу дешевле подписания вратаря «Аталанты» Марко Карнезекки. В то же время зарплатные ожидания Лунина более скромные, чем у Алисона Бекера из «Ливерпуля» и Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы», к которым у «Интера» также есть интерес.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, один из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

