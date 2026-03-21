«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не смог обыграть «Борнмут» в матче АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч закончился со счётом 2:2.

На 61-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш открыл счёт, забив с пенальти. Через шесть минут футболист «Борнмута» Райан Кристи восстановил равновесие. На 71-й минуте защитник хозяев Джеймс Хилл забил мяч в свои ворота. На 78-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил красную карточку. На 81-й минуте нападающий «Борнмута» Эли Крупи сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место. «Вишни» заработали 42 очка и располагаются на 10-й строчке.

