Борнмут — Манчестер Юнайтед, результат матча 20 марта 2026, счет 2:2, 31-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не смог обыграть «Борнмут» в матче АПЛ
Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч закончился со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

На 61-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш открыл счёт, забив с пенальти. Через шесть минут футболист «Борнмута» Райан Кристи восстановил равновесие. На 71-й минуте защитник хозяев Джеймс Хилл забил мяч в свои ворота. На 78-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил красную карточку. На 81-й минуте нападающий «Борнмута» Эли Крупи сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место. «Вишни» заработали 42 очка и располагаются на 10-й строчке.

