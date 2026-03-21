«Находимся в полном хаосе, и никто пальцем не шевелит». Гвардиола — о мировых конфликтах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о мировых конфликтах, уйдя от ответа на вопросы о взаимоотношениях с наставником «Арсенала» Микелем Артетой и тактике лондонской команды. Клубам предстоит встретиться в финальном матче Кубка английской лиги.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
«Посмотрите, что происходит по всему миру. Мы находимся в полном хаосе, и никто и пальцем не шевелит. Мир рухнет, а мы тут гадаем, прибегает ли та или иная команда к сомнительной тактике… Есть гораздо более важные вещи», — приводит слова Гвардиолы RMC Sport.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.

