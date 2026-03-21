«Вильярреал» победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 82-й минуте

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на седьмой минуте. Через восемь минут форвард Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Николя Пепе положил третий мяч в ворота «Реала Сосьедад». В начале второго тайма полузащитник Лука Сучич забил один ответный мяч, установив окончательный счёт в матче — 3:1. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 29 встреч испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 38 очков.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче сыграет с «Леванте» 4 апреля, а «Вильярреал» на выезде встретится с «Жироной» 6 апреля.