Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Реал Сосьедад, результат матча 20 марта 2026, счёт 3:1, 29-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 82-й минуте
Комментарии

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 29-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Морено – 7'     2:0 Микаутадзе – 15'     3:0 Пепе – 23'     3:1 Сучич – 47'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на седьмой минуте. Через восемь минут форвард Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Николя Пепе положил третий мяч в ворота «Реала Сосьедад». В начале второго тайма полузащитник Лука Сучич забил один ответный мяч, установив окончательный счёт в матче — 3:1. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 29 встреч испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 38 очков.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче сыграет с «Леванте» 4 апреля, а «Вильярреал» на выезде встретится с «Жироной» 6 апреля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android