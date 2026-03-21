Давид Райя рассказал, какой клуб едва не перехватил его до перехода в «Арсенал»

Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя рассказал, где бы мог оказаться, если бы «канониры» не сделали ему предложение.

«Я был очень близок к тому, чтобы перейти в другой клуб до того, как присоединился к «Арсеналу», и, к счастью, этого не случилось, потому что «Арсенал» сделал предложение. Этим клубом была «Бавария», — приводит слова Райи Sky Sport.

В текущем сезоне испанский вратарь сыграл за лондонский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. 21 игру Райя провёл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.