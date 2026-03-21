Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель объяснил вызов Магуайра и Майну из «МЮ» на товарищеские матчи сборной Англии

Тухель объяснил вызов Магуайра и Майну из «МЮ» на товарищеские матчи сборной Англии
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил вызов в сборную защитников «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра и Кобби Майну на товарищеские матчи с национальными командами Уругвая и Японии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что с тех пор, как команду возглавил Майкл Кэррик, они показывают выдающиеся результаты. Гарри и Кобби сыграли в этом немалую роль. Как я уже сказал, это последний сбор перед чемпионатом мира в США и последний шанс для меня познакомиться с новыми игроками и узнать о них побольше. Кобби — один из них, а Гарри, конечно, не новичок в сборной Англии, но для меня он в новинку. Хочу посмотреть, как они взаимодействуют с другими игроками, почувствовать их на поле, понять, на что они способны, изучить их, а затем в мае принять окончательное решение», — приводит слова Тухеля официальный сайт «МЮ».

Игры пройдут 27 и 31 марта.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android