Тухель объяснил вызов Магуайра и Майну из «МЮ» на товарищеские матчи сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил вызов в сборную защитников «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра и Кобби Майну на товарищеские матчи с национальными командами Уругвая и Японии.

«Я думаю, что с тех пор, как команду возглавил Майкл Кэррик, они показывают выдающиеся результаты. Гарри и Кобби сыграли в этом немалую роль. Как я уже сказал, это последний сбор перед чемпионатом мира в США и последний шанс для меня познакомиться с новыми игроками и узнать о них побольше. Кобби — один из них, а Гарри, конечно, не новичок в сборной Англии, но для меня он в новинку. Хочу посмотреть, как они взаимодействуют с другими игроками, почувствовать их на поле, понять, на что они способны, изучить их, а затем в мае принять окончательное решение», — приводит слова Тухеля официальный сайт «МЮ».

Игры пройдут 27 и 31 марта.