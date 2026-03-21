Тренер «МЮ» Майкл Кэррик отреагировал на ничью в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Тренер «МЮ» Майкл Кэррик отреагировал на ничью в матче с «Борнмутом» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о матче с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

«Разочарован — мы создали достаточно моментов и имели хорошие шансы в этой игре. Я был очень доволен тем, как команда сыграла вдесятером — мы удержали результат и взяли одно очко, это действительно позитив. В итоге, учитывая, как развивалась игра, мы могли и проиграть, поэтому ничью принимаем, но, конечно, расстроены, что не взяли три очка.

Нужно отдать должное «Борнмуту» — они играют очень энергично, позитивно, постоянно создают давление. Играть вдесятером так долго, проводить замены — это было непросто, но ребята со скамейки отлично доработали концовку. Я очень доволен тем, как мы выдержали последние минуты, которые могли стать крайне сложными, но мы справились», — приводит слова Кэррика BBC.

После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место.

