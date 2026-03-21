Тренер «МЮ» Майкл Кэррик отреагировал на ничью в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о матче с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.
«Разочарован — мы создали достаточно моментов и имели хорошие шансы в этой игре. Я был очень доволен тем, как команда сыграла вдесятером — мы удержали результат и взяли одно очко, это действительно позитив. В итоге, учитывая, как развивалась игра, мы могли и проиграть, поэтому ничью принимаем, но, конечно, расстроены, что не взяли три очка.
Нужно отдать должное «Борнмуту» — они играют очень энергично, позитивно, постоянно создают давление. Играть вдесятером так долго, проводить замены — это было непросто, но ребята со скамейки отлично доработали концовку. Я очень доволен тем, как мы выдержали последние минуты, которые могли стать крайне сложными, но мы справились», — приводит слова Кэррика BBC.
После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место.
- 21 марта 2026
