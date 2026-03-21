Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик раскритиковал судейство в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о судействе в матче с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Был отличный эпизод, чтобы повести 2:0, и нам дали один пенальти, но не дали второй. Хотя ситуация абсолютно такая же — захват двумя руками. Судья ошибся в одном из эпизодов, не знаю, в каком именно, но второй пенальти он нам не поставил. Я считаю, что оба момента тянули на пенальти, и это был ключевой эпизод матча. После этого игра превратилась в хаос. Огромный момент, и я не понимаю, как можно назначить один пенальти и не дать второй — это безумие.

Это максимально очевидно — если ты уже поставил один пенальти, то должен ставить и второй. Если он считает первый эпизод нарушением, то второй должен трактоваться так же. Я не понимаю, как можно было не дать этот пенальти. А потом пропущенный гол, и дальше всё пошло в хаос», — приводит слова Кэррика BBC.

После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место.