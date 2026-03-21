Тренер «МЮ» Майкл Кэррик высказался об удалении Гарри Магуайра в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал удаление защитника Гарри Магуайра в матче с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

«Слишком ли суровое удаление Магуайра? Возможно — в тот момент игра уже была хаотичной, и решения принимались в разных направлениях, судья решил так. Но до этого нам должны были поставить второй пенальти — тогда у нас было бы два, и до этого эпизода с удалением, возможно, вообще бы не дошло», — приводит слова Кэррика BBC.

Магуайр получил красную карточку на 78-й минуте матча.

После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место.

