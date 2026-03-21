Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш высказался о ничьей в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью в матче с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Я разочарован, потому что считаю, что мы сделали достаточно, чтобы взять эти три очка. Очевидно, что нам пришлось заканчивать матч в тяжёлых условиях, много обороняться и стараться не пропустить.

У нас был момент, когда мы могли повести 3:1, но в итоге после этого сами пропустили ещё один гол. Сегодня нам пришлось много терпеть, больше работать без мяча, но в итоге мы всё-таки взяли одно очко. Нельзя сказать, что всё было плохо — мы сумели извлечь хоть что-то из этой игры», — приводит слова Бруну Sky Sports.

После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место.