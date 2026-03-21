Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш высказался о судействе в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал судейство в матче с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Мы могли повести 2:0, но вместо этого пропустили, не получили пенальти, а затем его назначили уже в наши ворота — хотя ситуация была практически идентичной с эпизодом с Амадом.

В одном случае это пенальти, в другом — нет. Я понимаю, что судье сложно поставить два пенальти в пользу одной команды за матч, но я не понимаю, почему ВАР не вмешался. Либо оба эпизода — пенальти, либо ни один из них», — приводит слова Бруну Sky Sports.

После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место.