Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш высказался о судействе в матче с «Борнмутом» в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал судейство в матче с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
0:1 Фернандеш – 61' 1:1 Кристи – 67' 1:2 Хилл – 71' 2:2 Крупи – 81'
Удаления: нет / Магуайр – 78'
«Мы могли повести 2:0, но вместо этого пропустили, не получили пенальти, а затем его назначили уже в наши ворота — хотя ситуация была практически идентичной с эпизодом с Амадом.
В одном случае это пенальти, в другом — нет. Я понимаю, что судье сложно поставить два пенальти в пользу одной команды за матч, но я не понимаю, почему ВАР не вмешался. Либо оба эпизода — пенальти, либо ни один из них», — приводит слова Бруну Sky Sports.
После 31 встречи АПЛ манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место.
