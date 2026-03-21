Главный тренер «Челси» Росеньор обозначил задачу на концовку сезона

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор, в преддверии матча с «Эвертоном» в АПЛ, рассказал о целях клуба на концовку сезона.

«На этой неделе я многому научился. Я узнал что-то новое о команде, о себе, о персонале и клубе. Но я точно знаю, что у нас есть стойкость и решимость все исправить. Думаю, каждый тренер переживает подобные моменты, трудные недели. У меня и раньше были непростые периоды. Сейчас мы находимся на том этапе, когда нам всем вместе нужно найти способ бороться с «Эвертоном» и пережить этот сложный период.

Этот клуб заслуживает места в Лиге чемпионов, вот и все. Это наша цель, наша задача, на этом нам нужно сосредоточиться после выхода из турнира. Все остальное сводится к тому, чтобы выиграть следующую игру и не отклоняться от намеченного пути к цели», — приводит слова Росеньора официальный сайт клуба.

Матч с «Эвертоном» пройдёт 21 марта, в рамках 31-го тура АПЛ. Команды встретятся в Ливерпуле, на стадионе «Хилл Дикинсон».