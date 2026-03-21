«Я официально отказываюсь от трофея». Хакими — о Кубке африканских наций

Футболист «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими отказался от трофея, врученного по итогам Кубка африканских наций 2025 года.

«Мама сказала мне отказаться от трофея. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть, но мы его упустили. Таков футбол: иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Таков футбол: иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Я уважаю решение Африканской конфедерации футбола, но официально отказываюсь от трофея. Я не выигрывал Кубок африканских наций 2025. Еще раз поздравляю Сенегал!», — приводит слова Хакими Аkelicious.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте.

Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 д. вр.

