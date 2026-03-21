Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Ниццей» в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал предстоящем матче с «Ниццей» в рамках 27-го тура Лиги 1.

«Лёгких выездных матчей не бывает. Для нас очень важно победить. Мы находимся в самой важной части сезона, и нам нужно заработать три очка. Кроме того, нам нужно улучшить качество нашей игры на выезде в чемпионате», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт клуба.

Матч пройдёт 21 марта на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция).

После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и, на данный момент, занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка «Лансу». Однако, у парижан есть два матча в запасе.