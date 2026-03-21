Тренер «Милана» Аллегри высказался о предстоящем матче с «Торино» в Серии А

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч с «Торино» в рамках 30-го тура Серии А.

Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
«Сейчас в сезоне наступил момент, когда очки действительно имеют значение. Нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточенность, сконцентрироваться на том, что мы должны сделать. В «Торино» играют хорошие футболисты, и они в хорошей форме. Это наша последняя игра перед международным перерывом, и она будет непростой. Нам нужно собраться.

До сих пор команда действовала как единое целое, преодолевая проблемы, вызванные травмами наших нападающих. Вчера я снова посмотрел наш матч с «Лацио». Мы допустили несколько технических ошибок в заключительной трети поля, в том числе пропустили гол, которого можно было избежать. Завтра нам понадобятся все игроки. Мы надеемся, что Габбиа и Лофтус-Чик вернутся в строй, а Хименес будет близок к полной готовности. Индивидуальные цели должны служить на благо всей команды», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

На данный момент «Милан» с 60 очками занимает третье место в таблице Серии А.

