Легенда «Реала» Гути высказался о травме Куртуа, оценив уровень Лунина

Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался о травме голкипера команды Тибо Куртуа. Пока он восстанавливается, место в воротах, скорее всего, займёт украинский вратарь Андрей Лунин.

— Можно ли сказать, что потеря Куртуа особенно чувствительна именно сейчас?

— Мы полностью доверяем Лунину — он уже отлично проявил себя, когда Куртуа отсутствовал. Однако сам Куртуа — лучший вратарь мира.

Он не раз выручал команду, совершая невероятные сейвы, которые фактически спасали матчи. В Манчестере, например, без двух-трёх его спасений игра могла бы сложиться гораздо тяжелее, — отметил Гути в интервью AS.

Ранее сообщалось, что Куртуа выбыл примерно на полтора месяца из-за травмы. В текущем сезоне Тибо провёл 41 матч, в 15 из них отстоял «на ноль» и пропустил 39 мячей.

