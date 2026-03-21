«Шахтёр» — первый украинский клуб за последние 6 лет, вышедший в 1/4 финала еврокубка

«Шахтёр» по сумме двух матчей обыграл «Лех» в 1/8 финала Лиги конференций — 3:1 и 1:2.

В последний раз украинский клуб добирался до полуфинала еврокубков в сезоне-2019/20. Тогда это тоже был «Шахтёр», но уже в рамках Лиги Европы. В четвертьфинале «Шахтёру» предстоит встретиться с АЗ. Игры пройдут 9 и 16 апреля.

Напомним, в ответном матче счёт в открыл Микаэль Исхак. Нападающий польской команды отличился на 13-й минуте. В конце первого тайма Исхак реализовал пенальти и сравнял счёт по сумме двух встреч. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник «Леха» Жоан Моутинью отправил мяч в свои ворота.

