«Шахтёр» — первый украинский клуб за последние 6 лет, вышедший в 1/4 финала еврокубка
«Шахтёр» по сумме двух матчей обыграл «Лех» в 1/8 финала Лиги конференций — 3:1 и 1:2.
Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Исхак – 13' 0:2 Исхак – 45+7' 1:2 Моутинью – 67'
Удаления: Грам – 90+7' / нет
В последний раз украинский клуб добирался до полуфинала еврокубков в сезоне-2019/20. Тогда это тоже был «Шахтёр», но уже в рамках Лиги Европы. В четвертьфинале «Шахтёру» предстоит встретиться с АЗ. Игры пройдут 9 и 16 апреля.
Напомним, в ответном матче счёт в открыл Микаэль Исхак. Нападающий польской команды отличился на 13-й минуте. В конце первого тайма Исхак реализовал пенальти и сравнял счёт по сумме двух встреч. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник «Леха» Жоан Моутинью отправил мяч в свои ворота.
