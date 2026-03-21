«Ювентус» хочет пополнить состав одной из главных звёзд «Ман Сити»

«Ювентус» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Летом португалец может стать свободным агентом, и туринский клуб намерен предложить ему контракт на три года с зарплатой около € 7 млн за сезон.

Сам Силва пока не определился со своим будущим. 31-летний футболист задумывается о смене обстановки и ищет новый вызов на завершающем этапе карьеры. «Ювентус» входит в число привлекательных для него вариантов, но не является единственным.

Игрок хочет взвесить все предложения — интерес к нему также проявляют «Барселона», «Бенфика», «Галатасарай», клубы из арабских лиг и MLS. Всем потенциальным претендентам он дал понять, что вряд ли примет окончательное решение раньше конца апреля.

В текущем сезоне Бернарду провёл 41 матч, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.

