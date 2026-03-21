«Барселона» Флика с отрывом превзошла своё же достижение по голам времён Хосепа Гвардиолы

«Барселона» забила 298 мячей в первых 105 матчах под руководством Ханс-Дитера Флика. В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы разгромили «Ньюкасл» со счётом 7:2.

Таким образом, в 45 официальных матчах текущего сезона во всех турнирах «Барселона» отличилась 124 раза — в среднем 2,75 гола за встречу. Для сравнения, прошлом сезоне-2024/2025 сине-гранатовые забили 174 мяча в 60 официальных играх.

Кроме того, команда уже превзошла результативность времён Хосепа Гвардиолы. В сезонах-2008/2009 и 2009/2010 под его руководством «Барселона» забила 254 гола за те же 105 матчей.

За время работы Флика клуб успел выиграть чемпионат Испании, а также Кубок и два Суперкубка страны.

