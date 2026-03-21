Тренер сборной Германии Нагельсман отреагировал на геополитическую ситуацию в мире

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о влиянии мировой политической обстановки накануне чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Полностью отстраниться от того, что происходит в мире, невозможно. Разумеется, как у частного лица, у меня есть свои взгляды, принципы и убеждения. Однако в рамках своей работы, где я отвечаю за футбольную сторону, я фокусируюсь именно на спорте.

Наша задача — достойно выступить на турнире и произвести хорошее впечатление даже на тех, кто настроен скептически. Моя цель — успешное выступление на чемпионате мира», — приводит слова тренера Bayern & Germany.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

