«Он играет с невероятной страстью и любовью к своему делу». Аллегри — о Модриче

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил вклад в результаты команды хорватского полузащитника Луки Модрича.

«С самого первого дня он демонстрировал свои технические, человеческие и профессиональные качества всем вокруг. Наблюдая за тем, как он играет с невероятной страстью и любовью к своему делу, заряжаешься энергией и позитивом. Что будет с ним дальше? Это зависит от него — клуб с ним поговорит. Ему предстоит сыграть на чемпионате мира, так что давайте просто позволим ему насладиться этим», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

На данный момент «Милан» с 60 очками занимает третье место в таблице Серии А.