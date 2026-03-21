Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он играет с невероятной страстью и любовью к своему делу». Аллегри — о Модриче

«Он играет с невероятной страстью и любовью к своему делу». Аллегри — о Модриче
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил вклад в результаты команды хорватского полузащитника Луки Модрича.

«С самого первого дня он демонстрировал свои технические, человеческие и профессиональные качества всем вокруг. Наблюдая за тем, как он играет с невероятной страстью и любовью к своему делу, заряжаешься энергией и позитивом. Что будет с ним дальше? Это зависит от него — клуб с ним поговорит. Ему предстоит сыграть на чемпионате мира, так что давайте просто позволим ему насладиться этим», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

На данный момент «Милан» с 60 очками занимает третье место в таблице Серии А.

Материалы по теме
Тренер «Милана» Аллегри высказался о предстоящем матче с «Торино» в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android