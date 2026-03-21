Фото Сердара Азмуна, из-за которого его, по слухам, исключили из сборной Ирана

Фото Сердара Азмуна, из-за которого его, по слухам, исключили из сборной Ирана
Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий за дубайский «Аль-Ахли», по сообщениям СМИ, был исключён из сборной Ирана после публикации в соцсетях фотографии с лидерами Объединённых Арабских Эмиратов.

Вместе со снимком футболист оставил подпись: «Встреча с одними из самых больших умов в мире была удовольствием и честью».

По данным источника, этот пост мог стать причиной жёсткой реакции со стороны федерации: помимо исключения из национальной команды, в отношении игрока якобы рассматриваются возможные юридические меры, вплоть до конфискации имущества.

Сердар Азмун за карьеру провёл 91 матч за сборную Ирана, забив 57 голов и сделав 17 результативных передач.

ОАЭ считаются одним из ключевых союзников США в регионе.

Дебютный гол Зелимхана Бакаева в чемпионате ОАЭ

Материалы по теме
Экс-игрока «Зенита» Азмуна исключили из сборной Ирана из-за фото с лидерами ОАЭ — Fars
