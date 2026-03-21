«Ответственный за отсутствие скуки в чемпионате России». Григорян — о Талалаеве

Тренер Александр Григорян высказался о работе Андрея Талалаева в «Балтике».

«Андрей Викторович [Талалаев] — ответственный за отсутствие скуки в чемпионате России. Это важно. «Балтика» — его авторский проект. Команда реагирует на его жесты, мимику. Его отсутствие негативно скажется на футболистах», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре игры внутреннего первенства.

Ранее Талалаев отбыл трёхматчевую дисквалификацию после удаления во встрече 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

