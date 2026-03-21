Григорян: Мелкадзе проводит блестящий сезон

Тренер Александр Григорян оценил игру нападающего грозненского «Ахмата» Георгия Мелкадзе.

«Мелкадзе проводит блестящий сезон. Все отмечают его ярчайший рестарт, но он проводит так весь сезон. Никто не ожидал, что он сейчас будет на пике карьеры», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мелкадзе сыграл за «Ахмат» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 0,9 млн.

