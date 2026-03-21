Александр Григорян высказался о составе сборной России на товарищеские матчи

Тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России по футболу.

«Думаю, что с Никарагуа выпустят игроков, которых мы можем считать запасными. С Мали уже сыграет оптимальный состав», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

В 2025 году сборная России одержала шесть побед и потерпела одно поражение в 10 матчах. В марте команда Валерия Карпина одержала разгромные победы со счётом 5:0 во встречах с Гренадой и Замбией. В июне россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и одолели Беларусь (4:1). В сентябре сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) и переиграла Катар (4:1). В октябре российская команда победила Иран (2:1) и Боливию (3:0). В ноябре россияне побед не одержали — за ничьей с Перу (1:1) последовало поражение от Чили (0:2).