Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Здесь нечего обсуждать». Тренер «Борнмута» — о неназначенном пенальти в матче с «МЮ»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о неназначенном пенальти в матче с «МЮ» (2:2) после падения вингера манкунианцев Амады Диалло.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

«Теперь у нас есть преимущество — можем быстро посмотреть повторы, и я не думаю, что в том эпизоде с Амадом что-то было. Полагаю, эпизоды с Эванилсоном и Куньей — это пенальти, потому что защитники теряли позицию, а вот момент с Амадом совсем не тянет на 11-метровый.

Мы просили пенальти в первом тайме — обе руки Магуайра были на спине, но, впрочем, не думаю, что этого было достаточно для назначения 11-метрового. Думаю, здесь нечего обсуждать», — приводит слова Ираолы BBC.

У «Борнмута» 42 очка, клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик раскритиковал судейство в матче с «Борнмутом» в АПЛ
