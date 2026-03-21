«Здесь нечего обсуждать». Тренер «Борнмута» — о неназначенном пенальти в матче с «МЮ»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о неназначенном пенальти в матче с «МЮ» (2:2) после падения вингера манкунианцев Амады Диалло.

«Теперь у нас есть преимущество — можем быстро посмотреть повторы, и я не думаю, что в том эпизоде с Амадом что-то было. Полагаю, эпизоды с Эванилсоном и Куньей — это пенальти, потому что защитники теряли позицию, а вот момент с Амадом совсем не тянет на 11-метровый.

Мы просили пенальти в первом тайме — обе руки Магуайра были на спине, но, впрочем, не думаю, что этого было достаточно для назначения 11-метрового. Думаю, здесь нечего обсуждать», — приводит слова Ираолы BBC.

У «Борнмута» 42 очка, клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.