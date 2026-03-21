«Здесь нечего обсуждать». Тренер «Борнмута» — о неназначенном пенальти в матче с «МЮ»
Поделиться
Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о неназначенном пенальти в матче с «МЮ» (2:2) после падения вингера манкунианцев Амады Диалло.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 61' 1:1 Кристи – 67' 1:2 Хилл – 71' 2:2 Крупи – 81'
Удаления: нет / Магуайр – 78'
«Теперь у нас есть преимущество — можем быстро посмотреть повторы, и я не думаю, что в том эпизоде с Амадом что-то было. Полагаю, эпизоды с Эванилсоном и Куньей — это пенальти, потому что защитники теряли позицию, а вот момент с Амадом совсем не тянет на 11-метровый.
Мы просили пенальти в первом тайме — обе руки Магуайра были на спине, но, впрочем, не думаю, что этого было достаточно для назначения 11-метрового. Думаю, здесь нечего обсуждать», — приводит слова Ираолы BBC.
У «Борнмута» 42 очка, клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
10:26
-
10:15
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:03
-
09:02
-
08:58
-
08:45
-
08:43
-
08:32
-
08:22
-
07:39
-
07:25
-
07:20
-
05:57
-
05:51
-
05:45
-
04:22
-
04:07
-
03:45
-
03:37
-
03:18
-
02:58
-
02:44
-
02:35