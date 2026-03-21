«Брайтон» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча 31-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 марта, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс». В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 туров чемпионата Англии «Брайтон» набрал 40 очков и занимает 12-е место. Подопечные Арне Слота заработали 49 очков и располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Брайтон» одержал победу над «Сандерлендом» со счётом 1:0, а «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

