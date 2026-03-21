Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 марта

Сегодня, 21 марта, состоятся четыре матча в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 21 марта (время московское):

13:45. «Ахмат» — «Ростов»;

16:00. ЦСКА — «Динамо» Махачкала;

18:15. «Краснодар» — «Пари НН»;

20:30. «Балтика» – «Сочи».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 тура. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).

