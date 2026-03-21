«Хайденхайм» — «Байер»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 марта, состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «Хайденхаймом» и «Байером». Команды сыграют на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Робин Браун. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

«Байер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе клуба из Леверкузена 45 набранных очков в 26 матчах. «Хайденхайм» с 14 очками располагается на последнем месте в таблице. Встреча первого круга между командами состоялась в 10-м туре и завершилась победой «Байера» (6:0).