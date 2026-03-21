«Милан» — «Торино»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Торино». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Франческо Фурно. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч Футбол 1».

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 60 набранных очков в 29 матчах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Интера» составляет восемь очков. «Торино» с 33 очками располагается на 14-й строчке в таблице.