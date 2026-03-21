«Краснодар» — «Пари НН»: во сколько начало матча 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 тура чемпионата России краснодарский клуб набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода заработала 20 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева встретится с «Ахматом» (4 апреля), а подопечные Алексея Шпилевского сыграют с «Ростовом» (5 апреля).

