Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Игрок «Зенита» Караваев: взаимопонимание с Луисом Энрике было с самого начала

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о взаимопонимании с нападающим сине-бело-голубых Луисом Энрике. Футболисты сыграли вместе в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», где санкт-петербургский клуб победил со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Взаимопонимание с Луисом Энрике было с самого начала, как и с любым партнером по команде. Мы же тренируемся вместе. В первом тайме матча с «Динамо» Мх много атак шло с его фланга — он хорошо обыгрывал один в один, а я подключался и помогал ему», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

