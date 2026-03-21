Игрок «Зенита» Караваев: взаимопонимание с Луисом Энрике было с самого начала

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о взаимопонимании с нападающим сине-бело-голубых Луисом Энрике. Футболисты сыграли вместе в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», где санкт-петербургский клуб победил со счётом 1:0.

«Взаимопонимание с Луисом Энрике было с самого начала, как и с любым партнером по команде. Мы же тренируемся вместе. В первом тайме матча с «Динамо» Мх много атак шло с его фланга — он хорошо обыгрывал один в один, а я подключался и помогал ему», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

