Стало известно, кого «Барселона» рассматривает в качестве альтернативы Бастони

Стало известно, кого «Барселона» рассматривает в качестве альтернативы Бастони
«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Интера» Алессандро Бастони, однако итальянский клуб оценивает футболиста в € 100 млн, что может стать проблемой для сине-гранатовых. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, с учётом сложности сделки по трансферу Бастони каталонский клуб рассматривает в качестве альтернативного варианта защитника «Астон Виллы» Пау Торреса, обладающего опытом игры в испанском футболе и способного адаптироваться к владению мячом.

Также «Барселона» по-прежнему не исключает вариант с подписанием защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека, о чём ранее сообщали СМИ.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 26 матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

