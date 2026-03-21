«Балтика» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:30

Сегодня, 21 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 тура чемпионата России калининградский клуб набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда из Сочи заработала девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Андрея Талалаева встретится с «Динамо» из Махачкалы (5 апреля), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с казанским «Рубином» (6 апреля).

