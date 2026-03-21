«Ахмат» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 13:45 мск

Сегодня, 21 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Ростов». Команды сыграют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 туре. «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.