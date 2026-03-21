«Эвертон» — «Челси»: во сколько начало матча 31-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 марта, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 туров чемпионата Англии «Эвертон» набрал 43 очка и занимает восьмое место. Подопечные Лиама Росеньора заработали 48 очков и располагаются на шестой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Эвертон» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:2, а «Челси» уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

