Защитник «Зенита» Караваев: давно знаю Дивеева, мне комфортно играть с ним
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался об игре с центральным защитником Игорем Дивеевым. Футболисты сыграли вместе в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», где санкт-петербургский клуб победил со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'
«Игоря я знаю давно по сборной – мне комфортно с ним играть. Он всегда подсказывает, страхует, я его тоже», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:
