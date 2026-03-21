Мамаев объяснил, почему хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом второй год подряд

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оценил шансы чёрно-зелёных на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Шансы на чемпионство у «Краснодара» высокие. У них стабильная игра, стабильный состав. Я уже говорил, что их огромным успехом было сохранить основной состав и усилиться. Мне как болельщику хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Последние матчи они проводят с двумя русскими игроками и иностранцами. Но они добиваются результатов, глупо менять тех, кто приносит очки. Шансы на второе чемпионство очень большие. Хочу, чтобы «Краснодар» снова занял первое место, чтобы скептики и критики перестали говорить, что первое чемпионство было случайным. Чтобы Мурад Олегович Мусаев всем доказал, что входит в когорту топ-тренеров российского футбола», – приводит слова Мамаева Metaratings.

После 21 тура Мир РПЛ «быки» набрали 46 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко. «Краснодар» стал чемпионом России в минувшем сезоне.

Мамаев был футболистом «Краснодара» с 2013 по 2019 год.

