Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мамаев объяснил, почему хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом второй год подряд

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оценил шансы чёрно-зелёных на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Шансы на чемпионство у «Краснодара» высокие. У них стабильная игра, стабильный состав. Я уже говорил, что их огромным успехом было сохранить основной состав и усилиться. Мне как болельщику хотелось бы видеть побольше русских ребят, воспитанников. Последние матчи они проводят с двумя русскими игроками и иностранцами. Но они добиваются результатов, глупо менять тех, кто приносит очки. Шансы на второе чемпионство очень большие. Хочу, чтобы «Краснодар» снова занял первое место, чтобы скептики и критики перестали говорить, что первое чемпионство было случайным. Чтобы Мурад Олегович Мусаев всем доказал, что входит в когорту топ-тренеров российского футбола», – приводит слова Мамаева Metaratings.

После 21 тура Мир РПЛ «быки» набрали 46 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко. «Краснодар» стал чемпионом России в минувшем сезоне.

Мамаев был футболистом «Краснодара» с 2013 по 2019 год.

Материалы по теме
«Это создаёт у них напряжение». Бубнов — о проблемах «Краснодара»

Самые титулованные футбольные клубы России:

